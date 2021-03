<span style='text-decoration: underline;'>ES OUARGLA</span>:<br><span style='color:red;'>L’autre défi majeur du coach Sidi Yekhlef</span>

L’entraineur Sidi Yekhlef Khair-Eddine semble bien se plaire dans la ville de Ouargla et s’exile loin de sa ville de Sidi Bel Abbés depuis déjà trois saisons. Il entraîne actuellement l’équipe de l’ES Ouargla créée en 2009.

La première expérience de l’en fant de Ben Badis fut la déli cate tache de sauver le premier club de la wilaya, l’IR Béni Thour du spectre de la relégation.

Un défi que lança l’ancien adjoint de Cheikh Benyelles et ce fut le cas en réalisant un maintient en DNA (Division Nationale Amateur).

Cet exploit réalisé il y a trois ans poussa donc les dirigeants du CRBT à prolonger le contrat de Sidi Yekhlef qui réalisa ensuite, une première accession du club vers la deuxième division (actuelle division deux Amateur) après une rude concurrence avec le WA Boufarik.

A peine retourné à Bel Abbés pour retrouver sa vie de famille, le président de l’Espérance Sportive de Ouargla (ESO), Smahi Hamza, sollicita le coach belabbésien, et c’est un autre et troisième défi que lance Sidi Yekhlef dans la ville du sud-est.

« Nous avons commencé tôt la préparation d’avant saison, soit au début du mois de février dernier. Même si l’effectif de l’ESO a été remanié vu le départ de certains joueurs cadres vers l’équipe voisine du CRBT, la réserve de l’Espérance est énorme. Donc nous avons opté pour un recrutement de quelques joueurs d’expérience tout en faisant confiance à des jeunes du cru. N’oublions pas que les U 17 de l’ESO ont remporté la coupe d’Algérie la saison 2018 -2019 en battant la grande académie du PAC par un but à zéro. Ce qui démontre un travail de base effectué par les dirigeants de l’Espérance», nous confie le coach Khair-Eddine Sidi Ikhlef.

A propos des joueurs capés et recrutés afin d’apporter un plus aux jeunes du cru, on cite le milieu de terrain Terroum Zine El Abidine (ex US Biskra), ou encore l’ex meneur de jeu de Hassi Messoud, Boughefala Seïf- El Islam.

Depuis donc un mois et demi, Sidi Ikhlef Khair-Eddine prépare la nouvelle saison où le coup d’envoi de la division 3 sera donné vendredi 19 mars prochain.

On a commencé donc avec un stage à Bordj Bou Arreridj où l’équipe effectua un enchaînement de séances physiques et tactiques, sans oublier une série de rencontres amicales dont le nombre est de neuf matchs sans compter le dixième et dernier test d’hier lundi face au club de l’AN Laghouat.

Le bilan de ces neuf joutes est plus que prometteur avec six victoires réalisées, trois nuls et surtout, aucune défaite concédée.

On note la belle victoire au dépend du pensionnaire de la première division, le CABBA qui vient d’accrocher le MCO samedi passé.

Puis, le staff technique et dirigeants pourront compter sur leurs deux portiers Zouaouid et Laâsis, ainsi que les attaquants dont Belhabib, auteur des quatre réalisations pendant les matchs amicaux disputés.

L’entraîneur Sidi Yekhlef dira sur l’objectif tracé : « Nous sommes destinés à assurer le maintient en troisième division. Le but est de forger une équipe compétitive et donner la chance aux jeunes du cru afin de s’exprimer et d’évoluer. Je reste donc confiant ».

Pour rappel, l’ES Ouargla rendra visite ce week-end à l’USB Hassi R’mel pour le compte de la première journée de l’inter régions.

B.Didéne