Alors que les cas de contamination à la Covid-19 amorcent une lente décrue, il reste que la situation est loin d’être anodine. Les cas sont encore nombreux et les décès se comptent toujours à deux chiffres. Des raisons qui alertent sur la dangerosité toujours de mise de ce virus qui avance à géométrie variable, mais qui demeure présent dans tous les cas.

Les pouvoirs publics qui gèrent cette délicate situation depuis le mois de mars tentent d’adapter leurs décisions selon l’évolution de la pandémie. Car il s’agit au fait de trouver le bon équilibre entre la protection de la santé des citoyens, mais aussi en la conjuguant à la nécessité de ne pas trop rétrécir les libertés individuelles et collectives, mais plus encore de faire en sorte que la vie continue et que surtout l’économie et la vie sociale ne soient pas impactées de manières importantes.

Un juste milieu et un jeu d’équilibriste qui nécessite la plus grande attention pour ne pas rater l’une des ces priorités. Mais, et comme annoncé à plusieurs reprises, par les hautes autorités du pays, la santé des citoyens vient au tout haut de ces priorités. Une priorité qui ne souffre d’aucune remise en cause, car il s’agit en définitive de traverser cette terrible zone de turbulence avec le moins de dégâts possibles. Sauver les vies, mais aussi permettre à nos établissements hospitaliers de pouvoir toujours tenir le rythme et ne pas sombrer dans la paralysie. D’où ces mesures restrictives qui ont été prises par le Premier ministre pour faire respecter scrupuleusement les gestes barrières et les sanctions qui suivent pour les récalcitrants.

Il faut dire que la guerre contre le virus ne se gagnera qu’au prix de lourds sacrifices et sur ce point, il n’y a nulle concession à faire. Il faut tenir la cadence et ne pas baisser les bras. Tout relâchement nous fera revenir à la case de départ, et c’est là la pire des catastrophes qu’il faut éviter à tout prix. L’Algérie a pu jusque là gérer des meilleures manières qui soient la lutte contre la pandémie.

Une gestion où les pouvoirs publics comme les citoyens ont été à la hauteur du défi. Mais le chemin est encore long pour sortir de ce tunnel. Il faut tenir la cadence et surtout se préparer à la grande campagne de vaccination qui n’a rien d’une sinécure et qui nécessitera un plan organisationnel d’une grande perfection, qui ne doit rien laisser au hasard. Un autre défi qui ne peut être remporté qu’avec le plus grand sens des responsabilités et de la discipline.

Par Abdelmadjid Blidi