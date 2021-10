<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>LAVAGNE: «Nous manquons d’efficacité devant les buts»</span>

Le nouvel entraîneur français de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Denis Lavagne, a déploré le manque d’efficacité de son équipe devant les buts, à l’issue du match nul (2-2) en amical mercredi soir sur le terrain de l’ASO Chlef , en vue de la saison 2021- 2022, dont le coup d’envoi sera donné le week-end du 22-23 octobre.

«Je suis plutôt satisfait du contenu. Je pense que nous avons mieux défendu, nous étions plus compacts, plus proches, nous avons encaissé très peu d’occasions. Sur le plan offensif, on s’est créé cinq à six occasions nettes, mais nous manquons d’efficacité devant les buts. Ce deuxième test amical a permis aux joueurs de se rapprocher du rythme de compétition, après deux semaines très intenses de travail», a réagi le coach des «Rouge et Noir», sur la page Facebook officielle du club algérois. Il s’agit du deuxième match amical de préparation pour les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Ibrahim Bekakchi (ES Sétif), après le nul concédé face au WA Mostaganem (0-0), dimanche dernier en marge du stage effectué dans cette même ville. «Nous avons montré des choses intéressantes, c’est de bon augure pour la suite. Seulement, il va falloir régler quelques problèmes aux niveaux défensif et offensif. Dans l’ensemble, c’est plutôt satisfaisant », a conclu Lavagne. Le technicien français avait rejoint le banc de l’USMA durant l’intersaison, en remplacement de Mounir Zeghdoud. Agé 57 ans, Lavagne avait dirigé la saison dernière la JS Kabylie, avec laquelle il avait atteint la finale de la Coupe de la Confédération, perdue face aux Marocains du Raja Casablanca (2- 1), et remporter la Coupe de la Ligue professionnelle aux dépens du NC Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1).