L’avenir vous appartient

Oui, l’élimination est dure. Oui, la défaite est difficile à accepter. Oui, on a reçu un coup au moral. Cette coupe d’Afrique 2021 est finie pour nous. Dès le début de la compétition et ce match bizarroïde face à la modeste équipe du Sierra Leone, on savait les choses compliquées et la tâche bien ardue pour nos «Verts».

Mais cette mésaventure ne changera rien à l’amour fusionnel qui lie cette équipe à tout un peuple. Toutes les joies et les ivresses des victoires que nous ont procurées, pendant près de quatre ans, les «Guerriers du Désert» ne peuvent s’effacer. Certes, la défaite est amère, mais la reconnaissance est toujours là. Toujours intacte. L’amour pour nos Fennecs est tout aussi fort qu’au premier jour. Les Algériens ne tourneront pas le dos à leurs héros, qui ont été leur seul rayon de soleil lors des difficiles jours, et des moments compliqués face aux campagnes de haine et de déstabilisation orchestrées par les ennemis de l’Algérie.

Les guerriers n’ont pas rendu les armes. C’est juste le repos du guerrier. Le lion rugira encore plus fort. Et le plus fort, tous les Algériens l’attendent et l’espèrent pour le match barrage qualificatif pour le mondial de Qatar. C’est là le vrai défi qui attend notre équipe nationale. Et il ne fait pas de doute que les joueurs le relèveront, et iront étaler leur immense talent sur les magnifiques pelouses, de grande qualité des stades qataris, faites pour les virtuoses joueurs algériens qui nous enchanteront avec les plus belles symphonies dont ils ont le secret.

Les larmes du jeune Zerrouki à la fin du match face à la Côte d’Ivoire et l’élimination en ce premier tour de cette CAN du Cameroun, ne seront qu’un mauvais et lointain souvenir. Belmadi qui a vécu sur les nerfs, à la limite de la dépression, saura trouver les mots pour remobiliser ses troupes. Et en grand meneur d’hommes qu’il est, et fin technicien il trouvera sans doute les clefs pour raviver la flamme au sein de son équipe. L’amour de l’Algérie et du peuple algérien ont tout le temps guidé l’enfant de Mostaganem. Cet amour l’habite au plus profond de lui-même. Et les Algériens ne le savent que trop bien. Pour celà, ils n’abandonneront jamais cette équipe qui leur a offert tant de bonheur et de raisons de fierté. Le meilleur est à venir. Et personne ne doute de ce que sont capables de réaliser ces joueurs qui ont porté très haut les couleurs nationales et continueront à les porter au firmament.

Par Abdelmadjid Blidi