L’avion bombardier d’eau russe reprend du service pour éteindre les feux encore actifs à El-Tarf

L’ avion bombardier d’eau russe Beriev Be-200 a repris du service pour éteindre les feux encore actifs dans la wilaya d’El-Tarf.

L’avion russe est à nouveau opérationnel après la réparation de la panne qu’il avait subie. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, avait récemment assuré à la Télévision publique que l’avion bombardier d’eau russe affrété, qui a subi une panne lors de ses interventions contre les feux, sera réparé dans les plus brefs délais. En attendant, des hélicoptères de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Protection civile sont mobilisés pour venir à bout des feux qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas, notamment dans l’est du pays, avait-t-i l ajouté.