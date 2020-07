<span style='text-decoration: underline;'>ANEM ORAN - Campagne de sensibilisation </span>:<br><span style='color:red;'>L’avis des usagers pour enrichir la plateforme</span>

Dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle plateforme, « Araacom » lancée par le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale au profit du large public, afin de recueillir les suggestions et questions auprès de la population active afin d’améliorer le domaine d’emploi de travail et de la sécurité sociale, ce jeudi, au siège de l’A.N.E.M d’Oran, une application de la plateforme a été diffusée sur l’écran télévisé dans l’espace libre accès de l’ANEM d’Oran, à travers le site ARAACOM GOV.DZ.

Des dizaines de personnes concernées étaient présentes à ce rendez-vous de sensibilisation pour enrichir la plateforme du domaine de l’emploi. Le lancement de cette campagne de sensibilisation était rehaussé par la présence de Zitouni Farah, cheffe de l’ANEM d’Oran, de Benbakhti Faiza chargée de communication ANEM d’Oran, de Hamou Mehdi chargé de la cellule d’écoute. A signaler que toutes les informations nécessaires ont été données aux demandeurs d’emplois afin de les inviter à accéder au site.

Dans un point de presse, Benbakhti Faiza devait donner quelques explications aux journalistes présents concernant cette campagne qui, dit-elle, durera jusqu’au 15 juillet 2020 et nous utilisons tous les moyens de communication pour toucher le plus de monde afin d’enrichir cette plateforme lancée par le ministère de travail de l’emploi et de la sécurité afin d’enrichir le secteur de l’emploi.

Ainsi, les suggestions et propositions de la base seront étudiées et exploitées par les services de la tutelle pour l’amélioration de ce domaine crucial qu’est celui de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale.

Adda.B