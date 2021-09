Laxisme et prédation… sur fond de démagogie ambiante…

A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau wali d’Oran, Saïd Sayoud, a entamé son plan d’action par la prise en charge de l’épineux dossier du Logement, sources de pressions sociales, de contraintes et de multiples paradoxes difficiles à assainir. Lors d’une réunion de l’exécutif organisé jeudi dernier, et consacré aux opérations de relogement, le wali d’Oran a instruit, les chefs de daïra pour accélérer l’étude des dossiers des demandeurs de logements et l’affichage des listes de bénéficiaires dans les plus brefs délais, au plus tard au début de la semaine prochaine., précisent les sources proches du dossier. Lors d’une réunion avec tous les responsables locaux et acteurs impliqués dans les opérations de relogement, dont les chefs de daira et les présidents d’APC, le nouveau Wali a eu l’occasion de connaître et d’évaluer la situation dans tous les détails, notamment en matière de disponibilité et de prévisions d’affection aux logements sociaux. Dans ce cadre , le chef de la daïra d’Oran a présenté un exposé concernant les demandeurs de logements dits «à points», et où il aurait expliqué les nouvelles modalités de traitement ayant permis de finaliser les listes d’attribution. Le nouveau wali d’Oran a donc ordonné d’accélérer l’affichage des premières listes de bénéficiaires, comportant plus de 5.300 demandeurs retenus. Ces listes, a indiqué le wali, seront affichées au plus tard au début de la semaine prochaine. Concernant la résorption de l’habitat précaire, le nouveau wali a également donné des instructions pour relancer les opérations de relogement des occupants de bidonvilles recensés. Au final, s’interrogent les observateurs avisés, en quoi l’arrivée d’un nouveau wali et l’annonce d’instructions récurrentes peuvent apporter des solutions à l’inextricable équation du logement et du relogement des familles en quête de toit décent. Surtout quand on sait que la demande annuelle globale reste en constante croissance, dépassant de très loin le nombre de logements disponibles, en cours de réalisation ou en projet . On sait par ailleurs que l’occupation d’une construction précaire sur un bidonville parfois rasé à plusieurs reprises, ne cesse d’étre un fléau nourri et souvent forgé par des bandes de prédateurs mafieux surfant sur la détresse de familles démunies. Depuis des années, voire des décennies, des chiffres, des statistiques, des paramètres et des discours sont étalés par les responsables successifs en charge du dossier logement à Oran, sans pour autant parvenir à éclaircir l’horizon à travers une politique du logement efficasse et radicale, excluant le laxisme, les tâtonnements, la prédation sur fond de démagogie ambiante…

Par S.Benali