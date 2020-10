<span style='text-decoration: underline;'>Batiwest</span>:<br><span style='color:red;'>Le 16ème salon international s’ouvre aujourd’hui</span>

Le 16ème salon international du logement, de l’immobilier, de la construction et des travaux publics s’ouvre aujourd’hui au palais des expositions au centre des conventions CCO d’Oran.

Le fondateur et animateur de Batiwest, Ouali Zoubir, l’un des pionniers dans l’organisation des salons et expositions à travers l’Algérie, a donné une conférence de presse ce samedi au sujet de ce 16ème salon du bâtiment. Il devait faire l’historique de Batiwest depuis plus de 20 ans, son premier salon eut lieu à la Safex Alger. Ce 16ème salon était dépendant de la situation du Covid-19 mais les résultats satisfaisants de la lutte contre le coronavirus a encouragé à organiser ce 16ème salon afin que la régularité de la tenue du salon Batiwest soit respectée tous les ans.

Et ainsi, après avoir convaincu les partenaires officiels, direction du CCO et de la Chambre de commerce d’Oran, O. Zoubir a lancé les invitations et préparatifs de ce 16ème salon. Bien sûr, ce salon accueillera 80 expositions sur une surface de 4000 M2 où beaucoup de jeunes entrepreneurs sont invités afin de les encourager.

La plupart des autres exposants algériens sont des habitués de ce salon Batiwest, l’organisateur déplore l’absence des exposants étrangers habitants mais le 16ème salon doit ouvrir et tout semble être prêt avec tous les moyens de sécurité face au Covid-19.

Plusieurs conférences sont programmées qui seront animées par des spécialistes du secteur du bâtiment. Aussi, c’est sur le thème «construire l’Algérie nouvelle forte et luisante», que l’organisateur attend les visiteurs de ce 16ème salon de Batiwest se déroulera au CCO Mohamed Benhamed.

Adda.B