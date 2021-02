<span style='text-decoration: underline;'>Énergie</span>:<br><span style='color:red;'>Le baril de pétrole pourrait atteindre les 70 dollars/baril</span>

Le Brent ou brut de mer du nord a ainsi dépassé la barre des 65 dollars à la clôture pour la première fois depuis début janvier 2020.

Les cours du pétrole ont grimpé hier à leur plus haut en plus d’un an, stimulés par une offre américaine toujours perturbée par une vague de froid et une étude optimiste d’analystes, dans l’attente du prochain sommet de l’Opep+ le 4 mars. Le Brent pour livraison d’avril a fini à 65,24 dollars à Londres, prenant 2,33 dollars ou 3,70%, à son plus haut niveau depuis le 9 janvier 2020. Tandis que le baril américain de WTIWTI a grimpé de 3,80% ou 2,25 dollars à 61,49 dollars, un sommet depuis le 7 janvier de l’année dernière. Ainsi, les prix ont continué d’être soutenus par les répercussions sur la production américaine d’une vague de froid arctique qui a frappé la semaine dernière l’Etat du Texas, poumon énergétique américain.

Selon Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank, cet épisode climatique extrême «a entraîné l’arrêt de 40% de la production pétrolière du pays». «La vague de froid a probablement impacté la production du Texas d’une façon plus importante que ne s’y attendaient les marchés», a également indiqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

Dans le même sens, les analystes de la banque prévoient que les prix du Brent atteignent 70 dollars et 75 dollars plus vite que prévu, car ils s’attendent à ce que l’Opep mette du temps à accélérer la production face à la hausse de la demande mondiale. «Nous prévoyons désormais que les prix du pétrole vont remonter plus tôt et plus fort, soutenus par des stocks moindres et des coûts d’exploitation plus importants pour le démarrage de la production», estime Goldman Sachs dans une étude transmise à l’AFP. «La question pour les marchés est maintenant de savoir de combien vont-ils augmenter la production dès le 1er avril», a averti l’expert de Lipow Oil Associates. Le marché a guetté les signaux envoyés par les deux poids lourds de l’accord de l’OPEP+, l’Arabie saoudite – chef de file de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) – et la Russie, deuxième producteur mondial d’or noir et principal allié du cartel.

Noreddine Oumessaoud