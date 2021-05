<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Le barrage de Brizina renforcé par 24 millions m3 d’eau supplémentaires</span>

Le barrage de Brizina (sud de la wilaya d’El Bayadh) a été renforcé par 24 millions de mètres cubes d’eau supplémentaires à la faveur des pluies enregistrées dernièrement dans la région, a-t-on appris du directeur de wilaya des ressources en eau, Djebbar Belmir.

Les dernières averses ont ainsi contribué à la hausse du niveau d’eau de ce barrage qui emmagasine actuellement 60 millions m3, ce qui représente un taux de remplissage de 52 % de sa capacité globale de stockage estimée à 123 millions m3, a indiqué M. Belmir. Les eaux du barrage de Brizina destinées principalement à l’irrigation agricole, ont connu une baisse significative en raison de la faible pluviométrie. Pour faire face à ce déficit et permettre aux agriculteurs et investisseurs de Brizina de s’approvisionner en eau, la direction des ressources en eau a accordé dernièrement plus de 50 permis de fonçage de puits, a souligné M. Belmir. Plus de 80 agriculteurs et investisseurs bénéficient des eaux du barrage de Brizina dont la plupart à l’oasis de Brizina occupant une surface de 170 hectares outre les exploitants du périmètre agricole de Dhayat El Bagra.