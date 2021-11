<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL-ABBÈS</span>:<br><span style='color:red;'>Le bilan de l’accident de la route s’élève à 2 morts et 23 blessés</span>

Le bilan de l’accident de la route s’élève à 2 morts et 23 blessés

Le bilan des victimes de l’accident de la route survenu jeudi après-midi à Sidi Bel-Abbès suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire, s’est élevé à deux morts et 23 blessés, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population, Fodhil Bouchaour.

Neuf (9) blessés ont été transférés au service de traumatologie du centre hospitalier universitaire (CHU) «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-Abbès, un autre se trouve toujours à l’établissement public hospitalier de la daïra de Benbadis et 13 blessés ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, a-t-il fait savoir. Pour rappel, les services de la Protection civile ont indiqué auparavant que cet accident, survenu au niveau de la route nationale (RN 7) reliant les communes de Benbadis et de Hassi Zahana, avait fait 19 blessés. Dans le cadre de l’intervention, les services de la Protection civile ont mobilisé 35 agents de différents grades, 6 ambulances et un camion d’extinction. Les services compétents ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident mortel.