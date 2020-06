<span style='text-decoration: underline;'>MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le bilan financier de l’année 2019 adopté </span>

Le bilan financier de la SSPA/ MC Alger de l’année 2019, a été adopté dimanche, lors de l’assemblée générale des actionnaires, a appris l’APS auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 de football.

«Le bilan financier a été adopté par les actionnaires, en présence du commissaire aux comptes, ce dernier a relevé des réserves qui seront traités par le Conseil d’administration au plus tard en décembre prochain», a déclaré à l’APS le porte-parole du «Doyen» Tahar Belkhiri. Cette assemblée générale, qui a duré cinq heures et demie, s’est déroulée en présence de l’ensemble des membres du Conseil d’administration, des actionnaires, ainsi que du représentant du P-dg de Sonatrach, actionnaire majoritaire. «Les réserves retenues par le commissaires aux comptes sont d’ordre technique, que nous allons régler dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté. Lors de la première assemblée générale, tenue le dimanche 14 juin, le commissaire aux comptes a refusé de valider le bilan financier de la SSPA/MCA de 2019, étant entaché de plusieurs irrégularités. Pour rappel, l’intégralité du budget alloué au MCA par la Sonatrach, estimé à 100 milliards de centimes, a été épuisé dans son intégralité avant même la fin de la saison 2019-2020, alors que trois directeurs généraux qui se sont succédé à la tête du MCA durant l’année 2019, en l’occurrence Kamel Kaci Said, Omar Ghrib, et Fouad Sakhri.