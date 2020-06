<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Le boulevard Issat Idir toujours en souffrance</span>

Alors que les usagers ont salué l’arrivée des engins au niveau du boulevard Issat Idir (Trig El Ghozlane) la semaine passée, voilà que le chantier n’a pas démarré en raison des travaux complémentaires qui ont débuté dimanche dernier. Depuis plus de 06 mois, cet axe routier n’a toujours pas bénéficié d’une opération de revêtement. En attendant, les automobilistes continuent de souffrir à cause de la chaussée de Trig El Ghozlane en état de dégradation en raison des travaux de canalisation d’eaux usées effectués il y a plus d’un an.

M.Bekkar