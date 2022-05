<span style='text-decoration: underline;'>CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>«Le budget de Madar sera réduit de moitié»</span>

Le président du Conseil d’administration du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football) Mohamed Belhadj, a déclaré vendredi que l’actionnaire majoritaire du club le groupe Madar avait décidé de «réduire de moitié» le budget alloué à l’actuel leader du championnat, en vue de la saison prochaine.

Le groupe Madar, qui détient la majorité des actions dans le capital de la SSPA, a décidé de réduire à moitié le budget de la saison prochaine. Je tiens à préciser que cette décision ne va pas se répercuter négativement sur nos objectifs», a indiqué le patron du Chabab sur les ondes de la radio nationale. Le Chabab, solide leader de la Ligue 1 (60 pts), à six longueurs de son dauphin la JS Kabylie, est bien parti pour décrocher son troisième titre de rang, dans ce qui sera une première dans l’histoire du championnat national. Le président du club phare de «Laâquiba» s’est exprimé également sur l’avenir de l’entraîneur brésilien Marcos Paqueta, arrivé sur le banc du CRB en septembre dernier, en remplacement du Français Franck Dumas, parti rejoindre le TP Mazembe (RD Congo). «Paqueta n’a pas encore tranché sur son avenir. S’il décide de rester, nous allons le prolonger mais pour de nouveaux objectifs, d’autant que la Ligue des champions constituera notre principale ambition la saison prochaine», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner sur le recrutement estival : « Nous allons annoncer l’arrivée de trois joueurs dès l’ouverture de la période des transferts. La cellule de recrutement est en train de travailler dans ce sens, je serai même appelé à effectuer des déplacements à l’étranger pour essayer de conclure avec des joueurs de qualité, car comme je viens de le dire la Ligue des champions sera notre objectif primordial». Côté départs, le premier responsable du CRB a fait part du désir de la direction de se passer de certains joueurs, tout en révélant l’existence d’offres de l’étranger concernant trois joueurs, dont l’international A’ Houssam-Eddine Mrezigue. «Il y aura des arrivées, mais il y aura aussi des départs. Pour Mrezigue, il a un contact d’un club européen et un autre du Golfe. C’est à lui de décider», a-t-il conclu.