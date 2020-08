<span style='text-decoration: underline;'>UNAT</span>:<br><span style='color:red;'>Le bureau régional réclame la reprise des taxis interwilayas</span>

Le directeur du bureau régional de l’Union nationale des transporteurs algériens (UNAT) Cheikh Amar Nouredine a demandé hier, la reprise des services des bus et des taxis interwilayas après 5 mois de suspension d’activité suite aux répercussions du Covid-19.

«Les chauffeurs des taxis interwilayas se trouvent dans une situation difficile qui perdure. On espère que les services concernés vont donner le feu vert pour la reprise de leurs services dans les brèves délais», dira notre interlocuteur qui a dénoncé dans ce cadre ce qu’il a qualifié d’un véritable «squat» des agences de taxis à Oran notamment celle de l’USTO par les chauffeurs clandestins.

Il dira dans ce cadre:»C’est illogique que des chauffeurs de taxis restent sans travail, alors qu’en même temps, des chauffeurs clandestins ont pris leurs places dans les stations des taxis et emmènent des citoyens vers d’autres wilayas, même si c’est illégal». Selon notre interlocuteur, le bureau régional a reçu dans ce cadre, plusieurs doléances de la part des chauffeurs de bus et taxis interwilayas qui demandent la reprise de leurs services dans le cadre d’un protocole de santé strict comme ce fut le cas avec le transport urbain et suburbain. Par ailleurs, le bureau régional de l’UNAT poursuit ces campagnes de sensibilisation au profit des transporteurs et receveurs des lignes de transport urbain, pour les inciter au respect des gestes barrières et de travailler avec 50% de la capacité des bus. Le directeur du bureau régional s’est interrogé également sur l’intérêt de la suspension du transport urbain et suburbain durant le week-end.

Fethi Mohamed