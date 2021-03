<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Le Burkinabè Belem (USMA) et le Béninois Koukpo (CRB) convoqués en sélections</span>

Les deux attaquants évoluant en championnat de Ligue 1 de football, Hamed Belem (USM Alger) et Marcellin Koukpo (CR Belouizdad), ont été convoqués respectivement en sélections burkinabè et béninoise, en vue des deux dernières journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022.

La fédération burkinabè a dévoilé mercredi une liste de 33 joueurs en vue des dernières rencontres : en déplacement face à l’Ouganda (24 mars) et à domicile face au Soudan du Sud (29 mars). Hamed Belem (21 ans) s’est engagé en février avec l’USM Alger pour un contrat de deux ans et demi en provenance de Rahimo FC (Div.1/Burkina Faso). Il a pris part avec son pays au Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020, disputé entre janvier et février derniers au Cameroun. De son côté, Marcellin Koukpo, arrivé au Chabab durant l’intersaison, a reçu sa convocation pour rejoindre le stage des «Ecureuils» pour les deux rendez-vous : à domicile face au Nigeria (27 mars) et en déplacement face à la Sierra Leone (30 mars). Le joueur de 25 ans a été autorisé à rejoindre son pays depuis Khartoum, où le CRB a disputé mardi son match face à Al-Hilal (0-0), dans le cadre de la 4e journée (Gr. B) de la phase de poules de la Ligue des champions. Versé dans le groupe L, le Bénin (2e, 7 pts) aura besoin d’une victoire pour valider son billet pour la phase finale. Idem pour le Burkina Faso, leader du groupe B (8 pts), qui devra s’imposer dans l’un des deux derniers matchs pour se qualifier à la prochaine CAN. Belem et Koukpo ne seront ainsi pas concernés par les matchs en retard de leurs clubs respectifs, programmés par la Ligue de football professionnel (LFP) entre le 24 et le 30 mars.