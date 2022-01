<span style='text-decoration: underline;'>Vol d’une bijouterie au centre ville d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le butin récupéré, les braqueurs écroués</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes, les éléments de la police judiciaire d’Oran ont réussi en un temps record à mettre la main sur les braqueurs de la bijouterie de la rue Khemisti qui a eu lieu la fin de la semaine passée.

En effet, trois personnes âgées entre 28 et 37 ans, dont une femme, ont été présentées hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Oran pour répondre aux chefs d’inculpation d’ « Association de malfaiteurs, vol qualifié accompagné de violence, menace avec armes blanches et enfermement de personne, détention d’armes prohibées « et l’accusation de «non dénonciation de crime, pour le complice». Ils ont été placés tous sous mandat de dépôt. Pour rappel, les faits de cette affaire, remonte à mardi dernier, quand une bijouterie sise au 38, Rue Mohamed Khemisti, a été le théâtre d’un acte de vandalisme digne d’un film hollywoodien !

En effet, un couple a braqué la boutique. La victime se trouvait à cette heure-ci seule dans sa bijouterie. Les mis en cause ont ligoté le propriétaire et l’ont enfermé à l’intérieur, avant de s’envoler avec les bijoux qui se trouvaient sur les lieux, évalués à environ 1 milliards de centimes. Les braqueurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule qui les attendait devant la bijouterie, et ont enfermé le pauvre septuagénaire dans sa propre bijouterie avec les pieds et les mains ligotés , et bouche fermée.

Aussitôt alertés, les éléments de la brigade criminelle relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran se sont rendus sur les lieux et ont enlevé les empreintes. L’enquête préliminaire a conduit en un temps record à mettre la main sur les malfaiteurs. A l’aide des moyens techniques sophistiqué de la DGSN, ainsi qu’aux caméras de surveillance, les mis en cause ont été localisés.

Ils ont été appréhendés en flagrant délit en possession des bijoux volés dissimulés dans un sac de sport. Munis d’un mandat de perquisition délivrée par monsieur le procureur de République, les enquêteurs se sont rendus à un appartement sis au centre ville, loué par les braqueurs où ils se cachaient. La perquisition s’est soldée par la saisie des armes blanches et un fusil à pompe, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 6 millions de centimes. La perquisition a conduit ainsi à récupérer le coffre volé à l’intérieur de la bijouterie et qui contenait des factures et bons d’achat des clients. Signalons aussi que l’opération s’est soldée par la saisie de deux voitures.

Fériel.B