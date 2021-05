<span style='text-decoration: underline;'>Khenchela</span>:<br><span style='color:red;'>Le cadavre de l’ancien joueur international Nabil Kassimi retrouvé dans la forêt d’Ain Mimoune</span>

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Tamza (wilaya de Khenchela) ont retrouvé vendredi soir le cadavre de l’ancien joueur international, Nabil Kassimi, dans la forêt d’Ain Mimoune, dans la commune de Tamza, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont retrouvé le cadavre de Nabil Kassimi, ancien joueur de l’USM Khenchela et ancien attaquant international, en bordure de route dans la forêt de Ain Mimoune, présentant des traces de coups, portés par un objet contondant sur plusieurs parties du corps, a-t-on indiqué de même source. Le cadavre de l’ancien joueur a été transporté, a-t-on ajouté, par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed Ben Bella du chef-lieu de wilaya.

Selon la même source, la personne suspectée d’avoir perpétré ce crime, dont a été victime l’ancien joueur international vendredi soir à une heure tardive, a été appréhendée «en un temps record» par les éléments de la Gendarmerie nationale et transférée au siège de la brigade territoriale de Khenchela, pour les besoins de l’enquête, et ce, avant de transmettre son dossier aux autorités judiciaires compétentes. Mort à l’âge de 70 ans, Nabil Kassimi était l’un des joueurs les plus en vue du football dans la wilaya de Khenchela, notamment au cours des années 1970, durant lesquelles il avait contribué à l’ascension du club de football local en division I, lors du championnat national de la saison 1974-1975. Cet ancien joueur international avait également endossé le maillot de l’équipe nationale de football durant la même période.