<span style='text-decoration: underline;'>Réalisation du projet de 1000 mégawatts «Solar 1000»</span>:<br><span style='color:red;'>Le cahier des charges retiré par 111 entreprises</span>

Les entreprises intéressées par la réalisation du projet de 1000 mégawatts, appelé «Solar1000», ont commencé à retirer le cahier des charges relatif à l’appel d’offres de sa réalisation.

Le nombre d’entreprises ayant retiré le cahier des charges a atteint 111, a annoncé, hier, le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique Mehmah Bouziane. «111 entreprises mondiales spécialisées dans les énergies renouvelables ont retiré le cahier des charges pour la réalisation du projet Solar 1000 Mégawatts», a-t-il déclaré lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une. Le responsable a précisé qu’en plus des opérateurs algériens, des entreprises étrangères ont également procédé au retrait du cahier des charges régissant le projet. Ces entreprises étrangères sont issues de 15 pays répartis sur quatre continents. Il a affirmé que grâce au prolongement du délai de l’appel d’offre jusqu’au 15 juin de l’année en cours, le nombre d’entreprises qui allaient retirer le cahier des charges est appelé à augmenter prochainement.

Mehmah Bouziane a mis en avant la nouvelle politique du pays qui visent à lancer la transition de l’énergie fossile vers les énergies renouvelables, appelées énergies vertes dont le solaire. Cette démarche entre aussi dans le cadre de la volonté pour l’Algérie de diversifier ses ressources énergétiques. «L’Algérie parie sur les renouvelables, notamment l’énergie solaire, en tant qu’alternative à l’énergie fossile, de par la fondation d’un modèle de consommation énergétique basé sur la diversification des ressources, à partir du potentiel énergétique», a-t-il détaillé. L’exécution de ce changement sera progressive et s’inscrit dans le programme du Président Abdelmadjid Tebboune, a-t-il affirmé, mettant en avant l’existence d’une volonté politique d’aller promptement vers l’introduction des énergies renouvelables dans le système énergétique algérien est affichée.

Pour ce qui est des objectifs de Solar 1000 MW, Mehmah Bouziane a indiqué que ce projet d’énergie photoélectrique permettra de produire dans sa première phase 1000 mégawatts/heure d’énergie électrique par année dans un plan prévoyant 15 mille mégawatts à l’horizon 2035. Cette quantité permettra, ajoute-t-il à promouvoir, développer et diversifier le développement économique durable et de faire avancer l’économie nationale en dehors du système des hydrocarbures. «C’est un projet qui créera des postes d’emploi, d’assurer le bien-être des populations, d’améliorer leurs conditions de vie et de développer le contenu local dans les différents projets nationaux», a-t-il ajouté. Pour Mehmah Bouziane, ce projet doit s’appuyer sur des investissements étrangers avec l’apport de capital national résident, dans le but d’alléger la charge sur le Trésor et le financement public.

Il convient de rappeler qu’ en date de février 2022, plus de 80 opérateurs ont retiré le cahier de charges relatif à l’appel d’offres pour la réalisation de stations d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 1000 MW. C’est ce qu’avait annoncé le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Benattou Ziane.

Mohand. S