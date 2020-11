<span style='text-decoration: underline;'>Algérie – Zimbabwe (aujourd’hui au 5 Juillet à 20h) </span>:<br><span style='color:red;'>Le Cameroun en vue pour les Verts</span>

En stage de préparation à Sidi Moussa depuis le 9 novembre dernier , l’ EN de Belmadi semble fin prête pour le troisième round où elle croisera le fer avec les Warriors du Zimbabwe du Croate Logarusic .

En somme un match entre le leader et son dauphin, synonyme de leadership du groupe sachant que les Verts sont toujours invaincus depuis 20 matchs ( toutes compétitions confondues ) et veulent continuer sur cette voie pour entrer dans l’ histoire du football africain, surtout qu’ils ont à défendre leur statut de champion continental. Avec une première place et six points au compteur d‘un groupe à sa portée , l’ EN à de grands atouts pour enjamber la passe de trois sans aucune difficulté, même si l’ adversaire Zimbabwéen ne viendra pas en victime toute désignée sachant que les Warriors sont en pole position pour chiper le deuxième billet donnant droit à la qualification au prochain tournoi africain qui aura lieu au Cameroun en 2022 . Rappelons que le Onze National sera handicapé par l’absence du latéral droit Atal (positif au coronavirus), de l’ arrière gauche Farès (retenu par son club de la Lazio), sans oublier aussi le défenseur du Borussia Mönchengladbach qui lui sera incertain après sa blessure subie lors du dernier match face à Leverkusen, avec en sus la blessure inopinée du néo Lyonnais Benlamri. Un vrai casse tête pour le driver algérien qui n’aura d’autres choix que d’appeler à la rescousse d’autres éléments afin de palier ces absences qui peuvent tout de même lézarder la mosaïque mise en place par Belmadi. Les Abdellaoui ( FC Sion ) , Aribi ( FC Nimes ) et le come back de Ounas (Cagliari) seront les principales pièces de rechange qui, à coup sûr, vont replacer l’EN dans le giron de la grinta avec les autres mentors que sont Mahrez , M’bolhi , Mandi , Bounedjah ,Feghouli , Delort et surtout un Benrahma qui brille de mille feux avec son nouveau club de West Ham .Rappelons que le retour aura lieu le 16 novembre à Harare et ce à 16 h dans un stade qui, il faut le dire, ne réussit que rarement au Onze algérien.

A.Remas