<span style='text-decoration: underline;'>Il venait de remporter la coupe d’Algérie cadet de handball</span>:<br><span style='color:red;'>Le capitaine du SC Ain El Berd, Ardjoune Abdelaziz n’est plus</span>

Toute la petite ville d’Ain El Berd est en deuil depuis la soirée d’avant-hier samedi après la mort subite du joueur cadet de l’équipe locale du SCAB.

Il s’agit du décès par noyade dans la mer à Mostaganem du capitaine des cadets du Sports Club Ain El Berd (SCAB), le jeune Ardjoune Abdelaziz âgé de 15 ans. Doté de grandes qualités techniques, le défunt occupait le poste de demi-centre et fut la révélation des matchs de la coupe d’Algérie de la catégorie des cadets, gagnée par les gars d’Aïn El Berd (wilaya de Sidi Bel Abbés) le 04 du mois de juin en cours à Arzew. La dernière apparition publique du jeune handballeur Ardjoune était mardi dernier lors de la cérémonie de distinction des cadets du SCAB organisée à la salle d’Ain El Berd par la ligue régionale ouest de handball et son président Bounador Brahim. « Je suis personnellement choqué par la perte d’un futur talent et un gosse très éduqué», nous a confié hier le technicien de la petite balle et responsable de la salle omnisports d’Ain El Berd, Ali Nehila. Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Radjioune !