<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Le capitaine Koufi Yahia signe avec le WA Boufarik</span>

Le milieu offensif de l’USM Bel Abbés, Koufi Miloud Yahia (24 ans) a signé hier en faveur du pensionnaire de la Ligue Deux Amateur, le Widad Adbi de Boufarik. Koufi devient donc le cinquième joueur à avoir quitté l’USMBA cet été.

Quant au WAB, il a bénéficié d’un recrutement judicieux dans le but de jouer les premiers rôles dans son groupe centre-ouest de la Ligue Deux Amateur. Pour cela, les dirigeants ont recruté jusqu’à maintenant neuf éléments à commencer par l’ex capitaine et milieu de terrain de l’USMBA Koufi Yahia, l’attaquant Mebarki Sid Ali (WA Tlemcen), Harazi Amine (JSM Tiaret), Boudelal Oussama (A Boussaâda), Hazi Walid (SKAF Khemis Miliana) et Bouheniche Ilyas (USM Blida). L’administration a aussi procédé au renouvellement des contrats des Radjem Mouad, Aliouet Fethennour et Younes Guermache annoncé pourtant au MCB Oued Sly mais qui a préféré rejoindre son ancienne équipe du WAB. Le coup d’envoi de la préparation d’avant saison est prévu pour le mercredi 10 août prochain sous la houlette du nouvel entraineur Karouf Mourad et qui sera aidé par l’entraineur adjoint Zemit Zoubir. Quant à l’entraineur des réservistes, la tache a été assignée à Zidane Fethallah.

B.Didéne