Le cauchemar des occidentaux

Dans le tumulte guerrier à l’est de l’Europe, les occidentaux ont oublié leur «ennemi naturel». Le seul Etat qui les nargue ouvertement et ne se soucient aucunement de ce qu’ils peuvent faire. Il n’entretient aucune relation économique ou politique avec le bloc occidental. Ce dernier a beau multiplier les sanctions, le pays tient et poursuit le développement de son arsenal nucléaire. Et c’est dans le tumulte de la guerre en Ukraine qu’il a « osé » lancer des essais de missile autrement plus perfectionnés que ceux de pas mal de pays européens. Disons-le donc clairement, les Coréens du nord font peur à l’occident. C’est un fait indéniable.

Dans l’entreprise de contrôle de la planète menée par les Etats Unis et leurs alliés, un « oubli» risque de coûter très chère à l’hyper-puissance américaine. Un petit point dans la géographie mondiale, Une moitié de pays fait faire aux dirigeants occidentaux des cauchemars. Et pour cause, la Corée du nord ne joue plus au chat et à la sourie, comme l’a fait l’Iran avant de presque capituler. La Corée du nord est passé de l’autre côté de la barrière en disposant de l’arme de dissuasion absolu. Il sera très difficile aux Etats Unis de lui dicter quoi que ce soit.

Ainsi, ce bout de territoire d’Asie est proprement parler le cauchemar des puissances nucléaires, étant donné qu’il l’est lui-même. Les Américains ont épuisé toutes les méthodes pour stopper l’évolution du dernier pays communiste vers l’acquisition de la bombe atomique. Ils ont fini par admettre la réalité et ont déjà tenté des négociations avec Pyongyang sous la présidence de Donald Trump.

En coupant le téléphone rouge, à plusieurs reprises et en ne tenant pas compte des «avertissements» américains, la Corée du nord signifie aux Etats Unis qu’il va falloir admettre que les choses ont bel et bien changé, qu’il n’y a plus de pôle qui décide et le reste du monde applique. Les USA ne semblent pas disposés à intégrer cette nouvelle donne dans leur stratégie future. La Russie lui a fait une piqûre de rappel en lançant une offensive contre l’Ukraine. Cette donne géopolitique compliquera certainement le travail des Américains, en ce sens qu’elle l’a obligé à « oublier » de s’occuper de la Corée du Nord. C’est dire que la partie n’est facile pour personne. Mais, il n’est désormais plus possible de reproduire les opérations Libye et Syrie en faisant imploser de pays nucléaire comme la Russie et la Corée du nord. Les tensions très perceptibles à l’est de l’Europe et les alliances assumées entre Moscou et Pyongyang peuvent conduire vers un nouvel équilibre. Cela peut participer du rêve éveillé, mais disons que le cauchemar des occidentaux pourrait suffire à notre bonheur, nous autres tiers-mondistes.

Par Nabil.G