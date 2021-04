<span style='text-decoration: underline;'>Ftour du Ramadhan pour les gens de passage</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre de l’enfance en détresse y participe</span>

Le nouveau centre de l’enfance en détresse de l’association Amel Oua Tadamoune , que dirige madame Kouaki, a ouvert le centre pour accueillir les jeûneurs de ramadhan et en association avec l’association EL Hacene d’Alger . Le centre accueille les jeunes, étudiants ou passagers, pour un repas d’iftar richement garni. Ainsi les jeûneurs de différents catégories se partagent un repas chaud et et savoureux dans un cadre agréable. A signaler que le centre va bientôt ouvrir ses protes à l’enfance en détresse mais en attendant il accueille un groupe d’enfants trisomique.

Adda.B