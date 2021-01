<span style='text-decoration: underline;'>Association Amel-Oua Tadamoune</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre de l’enfance fête Yennayer</span>

L’association Amel oua Tadamoune que préside madame Kouaki Houria a organisé une cérémonie d’Ennayer au centre de l’enfance en détresse en faveur des enfants trisomiques, dont le centre vient d’ouvrir une classe pour cette catégorie d’enfants.

Les enfants étaient accompagnés par les parents à cette fête familiale d’Ennayer où une grande table était garnie de plats de friandises, fruits secs, gâteaux, bonbons. A cet événement que le centre a organisé, on a noté la présence de la chanteuse oranaise Baba Houria , toujours présente à ces événements d’actions sociales et également Cheikha hadja Khadidja, présidente d’une association et chef du groupe « Fakirettes » qui ont animé cette fête par des chants religieux.

La responsable de ce centre de l’enfance en détresse, madame Kouaki, semble être à jour des événements et fêtes du pays pour convier et faire participer ces enfants afin qu’ils connaissent les traditions et cultures du pays, une bonne initiative et bravo à madame Kouaki.

Adda.B