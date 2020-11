<span style='text-decoration: underline;'>Forêt de Madagh</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre des vacances des enfants cancéreux miraculeusement sauvé</span>

Le centre de vacances des enfants cancéreux appartenant à l’Association d’Aide aux Enfants Cancéreux (AAEC) a été miraculeusement épargné par les flammes suite à l’incendie qui a ravagé vendredi la forêt de Madagh.

Lors d’une visite effectuée sur place en marge de la grande opération de nettoyage de cette forêt, nous avons constaté que les alentours de ce centre ont été détruits par les flammes.

«J’ai reçu un appel de la part du gardien à 17H, où il m’a informé que les alentours du centre brûlent. Les pompiers ne pouvaient pas accéder au centre pour éteindre les flammes, ensuite Dieu merci les flammes se sont éteintes miraculeusement », nous dira Mohamed Bensekrane président de l’association. Pour une collaboratrice du président de l’association, 4 hectares d’arbres aux alentours de ce centre sont partis en fumée suite à cet incendie. Mohamed Bensekrane a affirmé que le centre n’abrite pas actuellement des enfants à cause de la pandémie du Covid 19.

Notons que l’Association d’Aide aux Enfants Cancéreux (AAEC), est une association caritative à but non lucratif, créée en Juillet 1989, dont la principale mission est de venir en aide aux enfants atteints par le cancer en complétant les moyens mis en œuvre par les structures hospitalières ainsi que les prises en charge des différents examens médicaux qu’elles ne peuvent assurer et qui sont souvent une charge importante pour les familles démunies.

L’Association d’Aide aux Enfants Cancéreux, assure une prise en charge des enfants hospitalisés au CEA Emir Abdelkader El Hassi. Par ailleurs, et suite aux incendies qui se sont déclarés vendredi dernier dans les forêts de Madagh, Tafraoui et Kristel, une grande opération de nettoyage a été organisée hier dans la forêt de Madagh en présence du wali d’Oran Messaoud Jari.

Cette opération a été organisée par la direction de l’environnement et la conservation des forêts ainsi que les services de wilaya en présence de beaucoup de bénévoles du mouvement associatif et les agents des communes. Des citoyens ont, également, pris part à cette opération de nettoyage qui a permis l’enlèvement des branches brûlées et des détritus. Notons, enfin, que cette opération est la première après l’incendie. D’autres opérations similaires sont prévues dans les semaines à venir en attendant l’élaboration d’une feuille de route pour entamer le reboisement de cette forêt.

Fethi Mohamed