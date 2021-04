<span style='text-decoration: underline;'>Sis à Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>Le Centre d’instruction de l’infanterie d’Oran veille à assurer une formation théorique et pratique de qualité</span>

Le Centre d’instruction de l’infanterie «Chahid Dahou Ghazil» sis à Arzew (Oran), relevant de la 2ème Région militaire, veille à assurer une formation théorique et pratique de qualité aux militaires incorporés, a affirmé mercredi son commandant.

Le Colonel Slimani Azzeddine a souligné, en marge d’une visite guidée au profit des différents médias nationaux, que le Commandement de l’Armée nationale populaire insiste sur la formation solide de ses éléments et que, partant de cela, le Centre d’instruction de l’infanterie d’Arzew veille à assurer à ceux qui le rejoignent une formation théorique et pratique de qualité, basée pour une grande partie sur les technologies avancées et reflétant le niveau de modernisation au sein de l’ANP. En plus de la formation théorique de qualité, le centre dispense une formation sur le terrain qui représente la partie importante de la formation du combattant dans les technologies modernes, notamment en ce qui concerne l’utilisation des armes, a relevé l’officier. La stratégie de formation dans ce centre s’appuie sur les combats comme scénarios d’entraînement sur le terrain, a-t-il indiqué, soulignant que «nombre de scénarios sont inspirés de l’expérience de l’Armée nationale populaire, pionnière en matière de la lutte contre le terrorisme».

Cette manifestation entre dans le cadre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP), en application du plan de communication annuel de l’état major des forces terrestres de l’année 2020-2021, notamment dans le but de renforcer le lien «armée-nation», a indiqué le colonel Slimani Azzeddine devant la presse nationale.

Pour sa part, le lieutenant Benamar Tayeb, chef de bureau de l’information et de l’orientation au centre d’instruction de l’infanterie d’Arzew, a souligné que cette manifestation de communication vise essentiellement à faire connaître les missions dévolues au Centre et les conditions permettant d’y accéder et ce, à travers une visite des différents ateliers et structures et méthodes pédagogiques et outils de formation et espaces sportifs dont il dispose. La manifestation a été marquée par la projection d’un documentaire sur le centre, une visite à plusieurs ateliers et une exposition sur les armes et le matériel utilisés par l’infanterie. En outre, la délégation des médias a suivi des étapes du parcours du combattant psychologique, ainsi que des exhibitions de combat exécutées par des élèves du centre, des militaires contractuels et des réservistes.

Il s’agit d’exercices reprenant un scénario d’une prise d’une otage et sa séquestration par un groupe de terroristes et de la manière de la libérer par des éléments de l’Armée nationale populaire qui finissent par neutraliser les terroristes.