<span style='text-decoration: underline;'>BOUISSEVILLE (Aïn El Türck)</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre familial de la Mutuelle renaît de ses cendres</span>

Ayant ouvert ses portes en 1982, le centre familial de la Mutuelle Générale des Matériaux de Construction (MGMC) de Bouisseville, a traversé plusieurs péripéties dues, par moment, à une gestion assez chaotique, avant de retrouver sa stabilité depuis maintenant près d’une année et demie avec la nomination d’un nouveau gestionnaire, représenté en la personne de M. Lachib Achour, avec pour mission de rétablir l’infrastructure dans sa vocation initiale, à savoir celle de prestataire de services au profit de ses adhérents mais également aux particuliers.

Fort de ses 50 bungalows, d’une salle de restauration et de conférence, d’une cafétéria et de ses multiples aires de jeux et d’espaces verts, le centre renaît de ses cendres consécutivement à une mobilisation générale de l’encadrement administratif et technique avec des moyens limités certes, mais efficaces. Aujourd’hui, ce centre familial est apte à relever les défis pour accueillir ses clients dans un environnement convivial, sécurisé et apaisant pour les familles.

De nouvelles opérations de renouvellement des équipements domestiques vieillissants et de réhabilitation et d’embellissement sont en cours, afin d’offrir un maximum de confort et de bien-être aux hôtes en séjour dans ce centre nous apprend-on.