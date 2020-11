<span style='text-decoration: underline;'>Squatté des années durant</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre ville «libéré»</span>

Une première dans son histoire. Squattés des années durant, plusieurs espaces, des rues et des ruelles importantes du centre ville viennent d’être libérés.

La délégation urbaine El Emir, en collaboration avec la division de la voirie et de la circulation près la commune d’Oran et appuyée par les policiers de la sûreté de la wilaya, a lancé hier une offensive par le biais de laquelle les entraves et autres barricades, obstruant aussi bien la marche pédestre que la circulation automobile, ont été arrachées, donnant ainsi un nouveau look au centre ville.

Est-ce le début de la fin de cette obstruction ambiante ayant marqué, pendant de longues années, la ville ? Des sources proches de la municipalité font état de la généralisation de cette opération au niveau de tous les secteurs urbains. Celle-ci porte le sceau de la récupération des espaces ayant indûment été squattés aux dépens des piétons qui peinent, très souvent, à se frayer un petit chemin en accomplissant leurs achats ou encore en se rendant à leur travail.

Le cas des Arcades, au milieu de la rue Larbi Ben M’hidi en est un exemple concret. Des commerçants et plusieurs autres investis dans le commerce informel ne trouvent rien de mieux à faire que d’étaler leurs marchandises à même le sol, bloquant ainsi la circulation pédestre. Idem pour la rue Ho Chi Minh. Les restaurants de la rue Khemisti poussent le passant à circuler à même la route en contournant ces rôtisseries implantées dans les entrées de chacun de ces établissements. Dans les quartiers populaires de Cavaignac et à Saint Pierre, la circulation automobile est d’autant plus difficile que rares sont les automobilistes qui s’aventurent et qu’en cas d’extrême urgence.

Les chauffeurs de taxis, eux, boudent, sans prendre en compte la peine du passager, ces ruelles. Pour cause, des dizaines de quincailleries, des artisans plombiers, soudeurs et autres ateliers de réparation des appareils électroménagers se sont totalement emparés des trottoirs les transformant en propriété privée. Idem pour le quartier populaire de Derb. La même situation est relevée dans la rue Mostaganem. En bas de la ville, notamment au niveau de la vieille mosquée, la situation n’est pas en reste. Les petites ruelles de Sidi El Houari sont devenues comme une citadelle inexpugnable.

Le même topo est à relever dans le quartier Akid Lotfi, tout comme un peu plus haut, notamment à El Menzah, ex Canastel. Gambetta, Carteaux et plusieurs autres cités sont envahis par ce phénomène ayant pris des dimensions fulgurantes. Un peu partout dans les coins et les recoins de la ville, le même scénario est de visu perceptible à telle enseigne que la mairie d’Oran a jugé utile de se réapproprier des espaces publics tout en prenant en compte les procédures réglementaires fixées par le code pénal notamment dans son article N°444 bis.