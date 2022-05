<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le centre-ville toujours en piteux état</span>

Malgré les nombreuses doléances de la part des citoyens et autres conducteurs de la ville de Sidi Bel Abbés, et en dépit des assurances de la collectivité locale de SBA, les chaussées du chef lieu plus précisément, demeurent en piteux état suite aux travaux de rénovation des réseau d’eaux usées et d’eau potable. La fin de la semaine dernière qui a suivi la fête de l’Aïd a été un vrai calvaire pour les automobilistes et les piétons. Des tonnes de boue et des routes impraticables et dangereuses pour les véhicules. Ce qui a suscité un désarroi total chez les habitants et surtout les riverains qui sont condamnés à vivre avec les boues et les poussières car cette situation dure depuis de longs mois. Selon la municipalité, tout rentrera dans l’ordre et les chaussées seront revêtues aussitôt les travaux terminés. Par contre, ces travaux perdurent. Il faut espérer que ce chantier à ciel ouvert s’achèvera dans les plus brefs délais car la saison estivale est pour bientôt.

M. Bekkar