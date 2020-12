<span style='text-decoration: underline;'>CRB - Gor Mahia (6-0) </span>:<br><span style='color:red;'>Le Chabab a pris une sérieuse option</span>

Le CR Belouizdad a pris une sérieuse option dans la perspective d’une qualification aux dépens des Kenyans du FC Gor Mahia, après les avoir atomisés (6-0), en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, disputé samedi soir au stade du 5-Juillet (Alger).

Le Chabab est rentré directement dans le vif du sujet, sans prendre le temps de jauger son adversaire, ce qui lui a permis d’ouvrir le score dès la 7e minute, grâce à son meneur de jeu, Amir Sayoud. Sur leur lancée, les poulains du coach Franck Dumas ont doublé la mise moins de cinq minutes plus tard, grâce à Hamza Belahouel, avant que ce «Diable « de Sayoud ne revienne à la charge à la 20e, pour transformer un penalty et permettre ainsi au Chabab de mener confortablement (3-0). Cependant, loin d’être rassasiés, malgré l’ampleur du score, les Algérois ont continué à attaquer avec la même ferveur et ont vu leurs efforts récompensés par un quatrième but, signé Larbi Tabti juste avant la mi-temps. Les Belouizdadis étaient tellement chauffés à blanc ce samedi que même le quart d’heure de pause n’a pas suffi à tempérer leur ardeur. Ils sont revenus sur le terrain aussi déterminés qu’en première mi-temps et ont réussi à corser l’addition dès la 52e. Ce 5e but a été l’oeuvre de l’inévitable Amir Sayoud, auteur donc d’un triplé, et c’est le fraîchement incorporé Ngombo qui a clôturé le festival belouizdadi à la 67e. Ainsi, et à moins d’un miracle au match retour, le Chabab peut d’ores et déjà se considérer qualifié. Initialement prévu mercredi dernier, ce match aller a été reprogrammé ce samedi sur demande de Gor Mahia, qui avait éprouvé de grosses difficultés à trouver un vol pour l’Algérie, en raison de la fermeture de l’espace aérien, engendrée par la pandémie de Covid-19. Le deuxième représentant algérien dans cette compétition, le MC Alger, jouera lundi, contre les Tunisiens du Club Sportif Sfaxien. Les matchs «retour» de ce deuxième tour préliminaire se joueront les 5-6 janvier 2021.