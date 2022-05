<span style='text-decoration: underline;'>Réalisation du nouveau bureau de Poste à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le chantier de nouveau à l’arrêt !</span>

Bien qu’inscrit et budgétisé, dans le cadre du Plan de la relance économique (PRE) pour un apport financier de 4,5 milliards de centimes, le projet de réalisation d’un nouveau bureau de poste à Aïn El Türck sur une superficie de 640 m² et dont le taux d’avancement est estimé à près de 80%, se trouve de nouveau à l’arrêt.

A priori, les mêmes causes, à savoir les questions financières, ayant entraîné une première fois l’arrêt des travaux de ce chantier, seraient à l’origine de ce second arrêt. Quand reprendront les travaux ? Question légitime qui taraude les esprits et que se posent surtout les riverains, tout autant que les employés de l’ancien bureau de poste usés par l’incommodité des lieux, car il faut savoir que ce projet a vu sa pierre inaugurale déposée en 2014 en présence de l’ex ministre des Télécommunications, Mme Derdouri lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran, pour ne voir le démarrage des travaux que 8 années après, avant leur interruption, suite à la défaillance de l’entreprise initiale de réalisation.

L’accord trouvé avec une nouvelle entreprise de réalisation et Algérie Poste pour la reprise du chantier, laissait augurer un dénouement heureux de la situation.

En effet, le chantier sera à nouveau effectif malgré les contraintes juridiques rencontrées avec les propriétaires d’habitations mitoyennes qui avaient empiété sur une partie de l’assiette foncière dédiée à l’accueil du bureau de poste en procédant à des extensions illicites, avant ce deuxième coup d’arrêt surprenant que rien n’indiquait d’ailleurs, puisque le taux d’avancement est très appréciable.

Le contentieux entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage semble avoir ressurgi et serait afférent à une histoire de non-règlement d’une des situations financières, croit-on savoir.

Quand et comment sera résolu ce contentieux ? La question reste posée mais ne saurait souffrir plus longtemps de mutisme, car il s’agit d’un projet d’utilité publique initié par l’Etat dans le cadre de l’amélioration des prestations destinées aux abonnés ainsi que les conditions de travail des employés d’Algérie Poste, d’autant plus que l’actuel édifice ne répond plus aux normes, notamment en périodes estivales lors desquelles, le rush des vacanciers et des estivants est multiplié par cinq.

Karim Bennacef