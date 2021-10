<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d'Oran satisfait de la relance des travaux</span>:<br><span style='color:red;'>Le chantier du complexe sportif de Belgaid reprend vie</span>

Dans le cadre du suivi des travaux de réalisation des projets abritant les jeux méditerranéens 2022, le wali d’Oran Said Saayoud a effectué hier une nouvelle visite au complexe sportif de Belgaid qui a été dans la tourmente ces derniers mois à cause de la lenteur des travaux.

La dernière visite du Premier ministre et la rencontre du ministre de l’Habitat avec l’ambassadeur de Chine concernant ce projet à fait bouger les choses, à cela s’ajoutent les engagements de l’entreprise chinoise chargé des travaux. Et au grand bonheur des responsables, le chantier reprend vie avec le renforcement des moyens humains sur place. «Je vois là un autre chantier qui n’est pas le même que le chantier que nous avons visité lors de nos dernières visites. Aujourd’hui, 187 ouvriers sont au niveau du chantier. Même les travaux d’aménagement extérieur ont commencé avec la mobilisation de plusieurs engins. Notre discussion avec la société chinoise a porté sur la relance des travaux du courant fort et faible et la finalisation des travaux de climatisation et d’aménagement extérieur» dira le wali. Le chef de l’exécutif a été soulagé de voir que le chantier a été relancé en affirmant que «le suivi quotidien des travaux se poursuivra jusqu’à la réception de ce projet avant la fin de l’année en cours comme ont affirmé les hautes autorités de l’État». Le wali a également parlé de la question de baptisation de ce nouveau complexe sportif. Il dira dans ce cadre: «ce complexe portera le nom de l’une des figures et des moudjahidine et martyrs du pays. Une commission de wilaya travaille dans ce sens, et se réunira au moment opportun pour choisir le nom de ce complexe sportif avant le déroulement des jeux méditerranéen 2022» .

Il est à rappeler que le Premier ministre Aimene Benaderahmane s’est rendu lors de sa dernière visite à Oran au nouveau complexe sportif de Belgaid. Il a affirmé que les infrastructures restantes. doivent être réceptionnées le 31 décembre prochain. Il s’agit du centre nautique et de la salle omnisport du nouveau complexe sportif. Le Premier ministre a insisté sur le renforcement du chantier en moyen humains et de travailler jour et nuit pour rattraper ce retard. Notons que le complexe sportif d’Oran, implanté à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), s’étend sur une superficie de 105 hectares. Le lancement officiel des travaux a eu lieu en juin 2010. Ayant connu plusieurs arrêts des travaux pour diverses raisons, les chantiers du complexe sont passés à la vitesse supérieure depuis que la ville d’Oran a été désignée pour abriter la 19e édition des jeux méditerranéens, prévus initialement pour l’été 2021. Ce rendez-vous a été décalé pour l’été suivant à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus. A l’approche des JM, les pouvoirs publics ont impulsé un nouveau souffle au projet en levant toutes les contraintes financières ayant retardé sa livraison dans les délais. Cela s’est traduit par l’injection d’une somme de 2,4 milliards de dinars après la réunion de la commission de suivi mise en place par le Premier ministre, tenue le 8 septembre dernier. Les travaux au niveau du complexe olympique ont été scindés en deux tranches. La première concerne le stade de football de 40.000 places où le taux de réalisation est estimé à 96%, alors que la seconde a trait au stade d’athlétisme (4.000 places), à la salle omnisports (6.000 places) et au centre nautique de trois piscines (2.000 places). Le complexe sportif, qui renferme aussi un centre de formation ainsi qu’un parking de 3.000 voitures, est doté d’un système de surveillance par caméra.

Fethi Mohamed