<span style='text-decoration: underline;'>ACCIDENT DES FALAISES DONT A ÉTÉ VICTIME UN BÉBÉ</span>:<br><span style='color:red;'>Le chauffeur condamné à un an de prison avec sursis</span>

Le conducteur de la voiture «fol le» qui a causé la mort d’un bébé fin octobre dernier sur la route des Falaises a été appelé à la barre pour répondre aux chefs d’accusation de conduite en état d’ivresse et homicide involontaire. Il a été condamné à une peine d’ une année de prison avec sursis.

Il s’agit de l’auteur du drame qui a eu lieu sur la route des Falaises , à proximité de la clinique orthopédique «Chelia». Pour rappel , la vidéo de l’accident a circulé sur les réseaux sociaux. Elle a démontré l’accusé conduisant une voiture noire, percutant une voiture blanche garée.

Ce sinistre a coûté la vie à un bébé à bord et des blessures graves à sa maman enceinte, tandis que le papa , un cadre de la DGSN a survécu à cet accident , car il donnait de l’aide à une victime d’un autre accident, survenu quelques minutes plus tôt sur l’autre côté de l’autoroute. Le choc était intense, l’émotion était grande chez le papa malheureux, ainsi que chez les passants et les habitants du quartier. Les éléments de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux où ils ont évacué le corps angélique vers la morgue, tandis que sa maman a été admise au service des soins intensifs. L’enquête a révélé que le mis en cause conduisait en état d’ivresse, car le test s’est révélé positif.

Le conducteur a été interpellé et présenté devant le parquet . Appelé en fin de semaine à la barre , le chauffeur âgé d’une vingtaine d’années a reconnu les faits en déclarant qu’il regrettait la mort du bébé et les dégâts matériels et psychologiques qu’il a causés à la famille de la victime. Signalons que le père du bébé était présent aussi lors du procès. Il a pardonné au jeune chauffeur. Le représentant du parquet a requis l’application de loi . Après délibération, le tribunal a décidé de prononcer la peine de 1 an de prison avec sursis.

Fériel.B