<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le chef de département d’anglais Oualhaci Aziz n’est plus</span>

Le chef du département de la langue et littérature anglaise de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbés, en l’occurrence, Oulahaci Abdelilah Aziz, est décédé dans la nuit du mardi à mercredi à l’hôpital Abdelkader Hassani.

Le défunt qui était enseignant dans les lycées Inal Sidi Ahmed et Amarnas de Sidi Bel Abbés, a entamé une autre carrière universitaire pour enfin obtenir le grade de docteur et s’est chargé de diriger le département d’anglais.

Il y a deux jours, il a senti des douleurs atroces au niveau de l’œsophage et fut hospitalisé d’urgence. Il a succombé avant-hier à l’âge de 55 ans.

Il laisse derrière lui des souvenirs d’un homme modeste, souriant et serviable. Le défunt a été inhumé hier mercredi après la prière d’El Asr au cimetière de Sidi Bel Abbés. A rappeler qu’il y a quatre ans, un autre chef de département d’anglais à Saida et enfant du quartier Graba de Bel Abbés, Djamel Nouali nous a quittés à l’âge de 56 ans.

M.Bekkar