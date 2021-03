Le chef de l’Etat malien en visite de travail et d’amitié en Algérie

Le chef de l’Etat malien, M. Bah N’Daw effectuera samedi une visite de travail et d’amitié en Algérie, a indiqué vendredi un communiqué de la Présidence de la République.

“Le chef de l’Etat malien, M. Bah N’Daw effectuera samedi une visite de travail et d’amitié en Algérie”, lit-on dans le communiqué.Cette visite, ajoute la source, permettra de “passer en revue les relations bilatérales fraternelles unissant l’Algérie et le Mali ainsi que les voies et moyens de les développer au mieux des intérêts communs des deux pays”.

“Les deux Présidents auront également l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation nationale, issu du processus d’Alger”, a conclu le communiqué.