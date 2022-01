<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre Karim Hasni en visite à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le chef lieu sera alimenté en eau un jour sur deux dès ce jeudi</span>

Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni, a effectué hier lundi une visite de travail qui l’a mené à Sidi Bel Abbés.

Une visite dans un contexte un peu spécial à l’heure où la ville de la Mekerra connait une crise sans précédent en alimentation d’eau potable qui dure depuis plus d’une semaine pour certains quartiers de la ville. Le ministre avait comme but de veiller à la mise en œuvre d’un programme d’urgence afin de satisfaire les besoins des habitants en eau potable.

C’est dans cette optique que Karim Hasni a procédé à la mise en service de cinq principaux transferts d’eau dont le premier concerne Chott Chergui (wilaya d’El Bayadh) afin d’alimenter les communes sises au sud-est des deux daïras de Télagh et Merine telles Mezaourou, Téghalimet et Tefessour, d’un rapport de 15.000 mètres cubes par jour et d’une autorisation du programme estimée à un montant de trois milliards de dinars afin de satisfaire une population de prés de 54.000 habitants. Mais le problème le plus persistant est l’obligation de mettre un plan d’urgence pour le chef lieu de la wilaya.

A cet effet, et dans le but de réaliser un besoin essentiel de 85.000 mètres cubes par jour, on y pompe du barrage de Sidi Abdelli et surtout une solution urgente de la station de dessalement sise à Hona?ne (Tlemcen) qui peut produire jusqu’à 200.000 M3/j.

En somme, ce sont six transferts d’eau qui seront effectifs à partir du Chott Chergui (W. El Bayadh) qui alimente cinq communes, Chott Gharbi (W. Nâama) qui alimente dix communes, le transfert du barrage de Bouhanifia (W. Mascara) vers deux communes de l’est, le transfert du barrage de Sidi Abdelli (W. Tlemcen) vers 18 communes, celui de Chorfa (W. Mascara) vers deux communes, le barrage Sarno (W. SBA) vers trois communes, ainsi que les deux stations de dessalement de Souk Tlata et Hona?ne. Signalons enfin que la ville de SBA sera alimentée un jour sur deux selon le ministre.

M. Bekkar