<span style='text-decoration: underline;'>Bilan des exportations de Sonatrach</span>:<br><span style='color:red;'>Le chiffre d’affaires du groupe en hausse de 70% à fin mai 2022</span>

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a enregistré une bonne performance en exportations durant la période comprise entre janvier et mai de l’année en cours.

Il ressort d’un bilan sur les résultats enregistrés au cours des cinq premiers mois de l’année 2022 que Sonatrach a réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation à fin mai 2022 de 21,5 milliards de dollars, contre 12,6 milliards de dollars à fin mai 2021, en hausse de 70%. Ce bilan a été rendu public, hier, par le directeur Gestion de la Performance au sein du groupe, Mohamed Rochdi Boutaleb lors d’une conférence de presse animée au siège de Sonatrach. Il a indiqué que la production primaire d’hydrocarbures a atteint, quant à elle, les 79,2 millions de tonnes équivalents pétrole (TEP) à fin mai 2022, en hausse de 2% par rapport aux réalisations à fin mai 2021.

Le même responsable a détaillé, dans le bilan qu’il a présenté, plusieurs volets liés à l’activité de la compagnie nationale entre janvier et mai 2022. Il s’agit ainsi du volume des ventes d’hydrocarbures, les importations des produits pétroliers, réception et de mise en service des projets, signatures de contrats et découvertes de gisements. Concernant le premier volet, M. Boutaleb a affirmé que le volume des ventes d’hydrocarbures (exportations + marché National) s’est élevé à 67 millions TEP, en hausse de 0,3% par rapport aux réalisations à fin mai 2022. Pour ce qui est des importations des produits pétroliers, il a indiqué que celles-ci ont atteint un volume de 95000 tonnes, en baisse de 14% par rapport à la même période.

S’agissant des contrats, il a affirmé que durant les 5 premiers mois de l’année 2022, le 2ème contrat d’exploration et production d’hydrocarbures sous l’égide de la loi 19-13 a été signé par le Sonatrach. Ce contrat concerne le gisement Zarzaitine avec le partenaire chinois SINOPEC et la signature de contrats de réalisation des projets Unité Methyl Tert- Butyl Ether «MTBE» à Arzew et le Bac de stockage de GNL à Skikda. M. Boutaleb a cité aussi dans le bilan la réalisation quatre nouvelles découvertes d’hydrocarbures, dont une en partenariat.

Gaz : Signature d’accords pour la révision des prix

La compagnie nationale a décidé de réviser les prix du gaz qu’elle exporte vers d’autres pays. L’annonce a été faite, hier, par le PDG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, qui intervenait lors de la même conférence de presse organisée à l’issue de la présentation du bilan de la compagnie.

M. Hakkar a fait savoir que des accords entre Sonatrach et ses clients dans le domaine gazier seront «prochainement annoncés» pour une révision des prix du gaz exporté par l’Algérie. La révision des prix du gaz est dictée par la tendance haussière des prix au niveau mondial engendrée par plusieurs facteurs dont la guerre en Ukraine. Le PDG de Sonatrach a indiqué à ce propos que «la révision des prix du gaz exporté par l’Algérie se fait avec l’ensemble de ses partenaires au vu de l’augmentation des prix mondiaux du gaz».

Il a souligné, également, qu’outre l’accord récemment acté avec le Groupe italien ENI, «d’autres accords sont en cours de négociation avec deux partenaires, d’autant que lors du dernier trimestre, les prix du gaz ont augmenté sur le marché Spot». Faisant savoir que les négociations pour l’augmentation des prix sont très avancées, M. Hakkar a indiqué que «la révision des prix se fait avec l’ensemble des partenaires de Sonatrach sans tenir compte de la nature du partenaire».

Il a indiqué à propos des dernières découvertes de gaz au niveau de Hassi R’mel (Laghouat), que c’est en septembre prochain que débuteront les premières productions issues de ces découvertes. Le lancement des productions dès le mois de septembre est rendu possible grâce aux installations existantes, alors que le volume prévu est de plus de 10 millions m3/jour.

À une question sur la possible réorientation du gaz algérien vers d’autres pays par des partenaires de l’Algérie, M. Hakkar a affirmé «qu’aucun cas de revente par des partenaires de Sonatrach du gaz algérien n’a été enregistré à l’heure actuelle». «Il y a des textes dans nos contrats de fourniture de gaz qui exigent l’accord préalable de Sonatrach avant la possible revente du gaz à d’autres clients. Si ces textes ne sont pas respectés, il existe des procédures prévues», a-t-il indiqué.

M. Hakkar a souligné, dans ce cadre, l’intérêt de nouveaux partenaires pour l’acquisition du gaz algérien. Il a notamment cité des demandes émanant de pays d’Europe de l’Est, des demandes qui «sont à l’étude actuellement» au niveau de Sonatrach.

