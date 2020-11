<span style='text-decoration: underline;'>Benbouzid à propos du vaccin contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>«Le choix aura lieu dans les prochains jours»</span>

Le choix du futur vaccin contre le coronavirus que l’Algérie compte importer aura lieu au plus tard la semaine prochaine. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, en marge d’une visite d’inspection effectuée au niveau d’établissements hospitaliers de la wilaya de Boumèrdes.

Le ministre a précisé que l’Algérie a lancé des négociations avec plusieurs laboratoires via les ambassadeurs des pays producteurs du vaccin contre la Covid-19.

«Des rencontres avaient été tenues avec plusieurs ambassadeurs en Algérie à l’instar de celui de la Chine, du Royaume Uni et de la Russie où des informations ont été obtenues par les autorités sanitaires en vue du faire le choix du futur vaccin contre le coronavirus que l’Algérie compte importer», a précisé le Pr Benbouzid. Il a affirmé que l’Algérie importera l’antidote avec le meilleur prix à cause du fait que «notre pays a adhéré au programme Covax» qui vise à assurer un accès mondial et équitable aux vaccins contre le virus de la Covid-19.

Pour ce qui est de la situation épidémiologique au niveau de Boumèrdes, le Pr Benbouzid a indiqué que le taux d’occupation des lits avoisine les 60% au niveau de cette wilaya qui a connu un rebond des contaminations par le coronavirus.

Accompagné par le ministre de la Poste, des Télécommunications, Brahim Boumzar, pour s’enquérir de la prise en charge des malades de la Covid-19, a rassuré quant à la «prise de toutes les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie», soulignant que la «situation est maîtrisée».

Pour ce qui est de son programme de visite dans la wilaya de Boumèrdes, l’hôpital de Bordj Menail (est de Boumerdes) a constitué la première étape de la visite du Pr Benbouzid. Au niveau de cette structure hospitalière, le ministre a annoncé une «augmentation du stock d’oxygène médical au niveau des hôpitaux de Bordj Menail et Dellys, qui ont bénéficié de fûts supplémentaires, parallèlement au renforcement des moyens de dépistage du nouveau coronavirus, à travers la mise en service d’un 2ème PCR à l’hôpital de Thenia».

Pour sa part, le ministre de la Poste, des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé, en marge de cette visite inscrite dans le cadre de la «solidarité gouvernementale», que ses services assurent un accompagnement technique du secteur de la santé, à travers le «raccordement de la totalité des structures de santé et des hôpitaux à l’internet à haut débit», ceci d’autant plus qu’un service de e-santé «sera bientôt opérationnel», a-t-il fait savoir. «Des instructions ont été données aux opérateurs économiques en vue d’investir dans le domaine de l’internet en accordant la priorité aux secteurs de la santé et de l’éducation», a-t-il souligné.

Covid-19 : un groupe de laboratoires offre le PCR à 8 900 DA

Dans un autre volet lié à la cherté des tests de dépistage PCR dont les prix dépassant par endroit les 18 000 Da, un groupe de laboratoires vise à porter vers le bas son coût sur le marché.

Dans un communiqué rendu public, hier, le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a indiqué qu’un groupe de laboratoires d’analyses médicales privés, a annoncé, avec le soutien de IMD, une société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, une baisse de prix de ces tests virologiques en proposant un prix public de 8.900 DA.

«En concertation avec le ministère de l’Industrie Pharmaceutique, et dans le cadre de la mutualisation des efforts et des moyens pour la riposte contre la Covid-19, et afin d’améliorer l’accessibilité des tests PCR au grand public, un groupe de laboratoires d’analyses médicales privés, avec le soutien de IMD, société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, annonce une baisse de prix des tests PCR en proposant un prix public de 8.900 DA», indique le communiqué.

Le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a précisé enfin que les laboratoires concernés sont actuellement au nombre de neuf (9) déployés sur les villes d’Alger, Bejaia, Ghardaïa, Tizi Ouzou, selon le ministère qui précise que «d’autres laboratoires de différentes régions devraient adhérer à cette initiative dans les jours à venir».

Samir Hamiche