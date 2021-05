<span style='text-decoration: underline;'>REHABILITATION DU MUSEE AHMED ZABANA</span>:<br><span style='color:red;'>Le choix du bureau d’études est en cours</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de restauration des anciennes constructions qui relèvent de la wilaya d’Oran ,le musée national Ahmed Zabana va être réhabilité. Le cahier de charges a été établi et le choix du bureau d’études est en cours. Cette structure est considérée comme un important bâtiment vu son ancienneté et son beau style architectural.

Aussitôt les différentes étapes concernant les procédures administratives finalisées ,les travaux se dérouleront selon les normes réglementaires exigées pour maintenir le même style architectural qui met en valeur cette structure culturelle .La wilaya compte plusieurs anciens édifices historiques qui ont grand besoin d’être restaurer et pris en charge pour qu’ils ne tombent pas en ruines et pour qu’ils retrouvent leur vraie valeur et reflètent une bonne image de la wilaya .

Oran est considérée comme un pôle touristique et économique important vue sa position stratégique avec ses ports marins et secs, son aéroport, ses sites touristiques ,son patrimoine et ses plages qui attirent un grand nombre de visiteurs et de touristes durant la haute saison, qui viennent pour les vacances d’été et pour aussi visiter les musées et les autres structures culturelles.

Bekhaouda Samira