<span style='text-decoration: underline;'>Des bénévoles ont lancé un appel au wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le cimetière de Belgaid sans électricité</span>

Le nouveau cimetière de Belgaïd situé non loin du village méditerranéen est dépourvu d’électricité. En effet, selon des bénévoles rencontrés sur place, ce cimetière ne dispose pas de réseau électrique, donc pas d’éclairage intérieur et extérieur. Et les visiteurs de ce cimetière s’y rendent, tôt le matin, dans l’obscurité totale.

Même en matière de gardiennage, l’absence d’éclairage pénalise la mission des agents de sécurité. Heureusement que des bénévoles se sont mobilisés ces derniers mois pour assurer l’entretien de ce cimetière avec l’installation de nouvelles portes métalliques aux alentours du cimetière situé a quelques pas du village méditerranéen. «Je lance un appel au wali d’Oran Said Saayoud, les services de la Sonelgaz et tous les bienfaiteurs pour raccorder ce cimetière au réseau électrique, je crois que ça nécessite un câble de haute tension, et l’électricité n’est pas loin, parce qu’en face les immeubles sont raccordés au réseau électrique », nous dira un bénévole.

Un autre problème a été abordé par les bénévoles. Il s’agit des chiens errants qui s’infiltrent à l’intérieur du cimetière, à la recherche de nourriture, ces bêtes fouillent des tombes, ce qui a créé un sentiment de panique chez les familles des défunts, croyant qu’il s’agit d’un acte lié au charlatanisme.

«Je rassure les familles, qu’il ne s’agit pas de charlatanisme, il y’a une meute composée d’une douzaine de chiens qui s’infiltrent chaque nuit au cimetière et détruisent ces tombes »,nous dira cet autre bénévole.

