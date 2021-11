Le citoyen et la force du changement

Aujourd’hui 27 novembre c’est jour de vote. Les Algériens sont appelés à renouveler les Assemblées locales, APC et APW. Comme pour la Constitution, l’APN, encore une fois la parole revient aux citoyens pour exercer leur droit démocratique et choisir ceux et celles qui auront à gérer leurs affaires locales.

Ce processus démocratique lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son arrivée aux affaires émane de cette conviction profonde de mettre à exécution l’une des principales revendications du Hirak, demandant le retour au peuple dans le choix de ses représentants et de rompre, à tous les niveaux, avec les anciennes pratiques de l’ancien régime combattues par tout un peuple dans une mobilisation unique en son genre dans le monde et exprimée un certain 22 février 2019, et qui allait changer la destinée du pays mettant un terme à une longue dérive menée et orchestrée par des forces extra constitutionnelles.

Le peuple est aujourd’hui maître de son destin, et en ce 27 novembre, c’est à lui que revient la décision finale de plébisciter ou de retoquer ceux qui se présentent pour avoir à gérer la gestion locale de ses mairies et APW. Dans une opération démocratique de plus en plus transparente et débarrassée du poids de la cooptation et de l’argent sale, le citoyen redevient l’acteur majeur et central dans le choix des élus.

Un changement qui nous amène à parler du taux de participation qui pèse grandement dans la légitimité des nouveaux élus qui auront, dans le cas d’une participation élevée, les coudées franches pour mener à bien leurs programmes, et contribuer de manière effective dans le changement voulu par la population.

Car l’objectif dans toute l’opération est de rectifier et centrer le travail des nouveaux élus sur la seule satisfaction des attentes du citoyen, en commençant par un rendement meilleur des services de l’état civil, à assurer un environnement sain et une hygiène impeccable des rues et artères, à assurer un suivi constant de l’ état des routes, et de bien d’autres secteurs relevant de la responsabilité directe des élus locaux.

Des changements donc importants pour assurer un cadre de vie meilleur pour le citoyen. Mais ceci ne peut se réaliser que par l’engagement total de ce même citoyen, qui a l’occasion dès ce samedi de pousser vers ces objectifs. Un engagement qui aura toute sa force et sa signification par une participation à la hauteur de cet important événement que sont les élections locales.

Par Abdelmadjid Blidi