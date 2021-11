<span style='text-decoration: underline;'>Éducation</span>:<br><span style='color:red;'>Le Cnapeste annonce une grève aujourd’hui et demain</span>

Comme annoncé la semaine passée, le Conseil national autonome du personnel enseignant ternaire de l’éducation (Cnapeste) organise aujourd’hui et demain une grève à travers les établissements scolaires.

Le Cnapeste, dans un communiqué rendu public hier, a décidé de reconduire son mouvement de grève cyclique de deux jours chaque semaine jusqu’à «la satisfaction de toutes les revendications», a indiqué le Cnapeste dans un communiqué, tout en soulignant que cette décision a été prise par le conseil national du syndicat qui s’est réuni les 5 et 6 novembre derniers au niveau de la wilaya de Blida regroupant les représentants de 44 wilayas. Il sera également question d’organiser des sit-in à travers les wilayas, dont la date sera connue dans les prochains jours.

Pour rappel, le Cnapeste avait aussi laissé entendre qu’il irait plus loin en menaçant de boycotter les prochains examens, précisant que les devoirs et les compositions auront lieu mais les corrections et les notes ne seront pas communiquées à l’administration.

Dans ses griefs, le Cnapeste dénonce «les mauvaises conditions socioprofessionnelles que vivent les enseignants des trois paliers du secteur de l’Education nationale, ainsi que d’autres revendications ayant trait au recul du pouvoir d’achat, et la nécessité de revaloriser les salaires des enseignants.

Noreddine Oumessaoud