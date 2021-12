<span style='text-decoration: underline;'>Médicament</span>:<br><span style='color:red;'>Le CNOP en colère dénonce</span>

La Commission nationale de coordination CNOP- SNAPO prévoit la tenue d’une conférence au cours des prochains jours pour donner plus de détails sur son programme et ses travaux et les assises nationales de la santé prévues le 22 et 23 décembre prochain.

Ainsi, le CNOP (pour toutes les catégories d’exercice pharmaceutique confondues : officine, distribution, biologie, hôpital, industrie, hospitalo-universitaire), et le SNAPO (pour les pharmaciens d’officine); rappellent qu’ils sont les seuls interlocuteurs représentatifs et légitimes auprès des pouvoirs publics, tout en dénonçant les pratiques illégales qui caractérise le marché des médicaments. En effet, suite à cette réunion, la commission a tenu à dénoncer les pratiques déloyales, entre autres le compérage,la concurrence anti-déontologique , la recherche de la clientèle par des procédés réprimés par la loi et la vente en ligne, sur les pages web et réseaux sociaux, des médicaments, notamment ceux introduits de manière frauduleuse sur le territoire nationale, ce qui constitue un danger réel pour la santé de nos concitoyens par l’introduction de produits prohibés, non autorisés, ou contrefaits.

La même commission dénonce également la vente concomitante par certains distributeurs et la vente en packs imposées aux pharmaciens, notamment lorsqu’il s’agit de médicaments essentiels en rupture ou sous tension, et la perturbation du marché du médicament causée par certains spéculateurs, notamment par la rétention des produits , et demande le respect des pratiques commerciales et déontologiques par les laboratoires et établissements pharmaceutiques.

Ainsi, la commission rappelle qu’enfreindre les règles de l’exercice pharmaceutique expose son auteur à des sanctions disciplinaires, allant de l’avertissement à la fermeture de l’officine ou établissement. La commission dénonce en outre l’ingérence de certaines associations par leurs actions illégales et anti-déontologiques, en gérant le médicament et en se substituant au rôle légal du pharmacien d’officine, seul habilité à détenir le médicament et à le dispenser, et ce, en créant notamment à une échelle nationale, de véritables réseaux d’orientation et de canalisation des malades. Dans ce sens, elle exprime son attachement à l’application des décisions de justice concernant l’ouverture illégale de nombreuses pharmacies.

La commission dénonce le surnombre et l’état de saturation, en matière d’ouverture d’officines pharmaceutiques, par le recours excessif et exagéré à la circulaire 003 sur les zones enclavées, et demande son annulation. Cette saturation met réellement en danger la survie des officines, et compromet l’accès de nos concitoyens au médicament.

La commission met, aussi, en garde contre toute déclaration diffamatoire et irresponsable sur les réseaux sociaux, à l’encontre d’institutions représentatives de la profession. Ce qui est passible de sanctions disciplinaires et de poursuites pénales.

Noreddine Oumessaoud