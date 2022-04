<span style='text-decoration: underline;'>L’IRB Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Le coach Sidi Yekhlef réussit aisément le maintien</span>

Pour sa première saison en deuxième division dans le groupe centre-ouest, l’Ittihad Riadi Baladiat Ouargla (IRBO) a assuré son maintien avec une respectable septième place occupée après les 27 journées disputées.

Sa récente victoire lors de la 26ème journée a été révélatrice puisque les gars du sud ont battu à domicile, une grosse cylindrée nommée l’US Chaouia par deux buts à zéro (réalisations de Basso et Belhadj). Une onzième victoire depuis le coup d’envoi de l’exercice 2021-2022 qui permet aux poulains de l’entraîneur belabbésien de se hisser à la septième place avec un total de 38 points récoltés (11 victoires, cinq nuls et 11 défaites). L’IRB Ouargla devance ainsi des équipes qui ont évolué en première division ou emporter des titres nationaux à l’instar de l’US Chaouia, le MC El Eulma, le MO Constantine, le JSM Béjaia, ou encore le CA Bordj Bou Arreridj. Le staff technique composé de l’entraîneur en chef, Sidi Yekhlef Kheir-Eddine et ses deux adjoints Mehdadi Ismail et Henia Mustapha comme coach des gardiens de but, réalise donc un parcours des plus honorables et devient le premier club de la wilaya d’Ouargla grâce au travail remarquable de la part des staffs administratif et technique qui ont misé sur des talents tels le gardien Younes Réda et ses coéquipiers Lachhab Tayeb, Belhadj Taki Dine et Derbal Khaled.

Pourtant, l’entraîneur Sidi Yekhlef a débuté la saison en assurant la barre technique d’Al Ahly de Bordj Bou Arréridj (CABBA) mais dès les premiers matchs disputés, il est sollicité par les dirigeants de l’IRBO et un accord est vite trouvé. Ce qui a poussé l’enfant prodige de la ville de Ben Badis à s’installer pour sa quatrième année dans la ville du sud Ouargla après avoir drivé les clubs du MC Mekhadma, le CRB Béni Thour, l’ES Ouargla et aujourd’hui l’IRB Ouargla. Kheir-Eddine a réalisé le maintien en prenant les règnes de ces équipes en situation catastrophique ou encore une accession méritée avec l’ESO. Quant à son club actuel de l’IRBO, la réserve est très prometteuse puisque l’équipe réserviste des U21 occupe la première place avec 60 points, soit avec cinq longueurs d’avance sur son poursuivant, l’US Khenchela. Une aventure couronnée de réussite pour l’ancien entraîneur de l’USM Bel Abbés, actuellement rétrogradé en inter région et cumulant des centaines d’amendes pour défaut d’entraîneur. Quel drôle de destin !

B. Didéne