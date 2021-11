Le code qu’attend l’Algérie

La promulgation du code des investissements annoncé par le Premier ministre, espérons-le dans les plus brefs délais, constitue une étape cruciale de l’acte d’investissement étranger en Algérie du fait que cette importante loi ouvre des perspectives prometteuses sur des secteurs à forte valeur ajoutée et grands pourvoyeurs d’emplois.

L’industrie mécanique, comme le tourisme, deux dossiers lourds auront certainement la part de lion dans les IDE. Et pour cause, l’un comme l’autre passent pour être des domaines d’activité auxquels les autorités centrales accordent un intérêt particulier, sans que cela ne débouche, à ce jour, sur une véritable relance à même d’agir efficacement sur le marché national de l’emploi.

En d’autres termes, à voir l’état des industries mécanique et du tourisme, l’évidence qui saute aux yeux est que l’on est encore loin de la rampe de lancement.

La part de ces activités économiques essentielles dans la structure du PIB est encore tellement faible qu’il serait même difficile d’imaginer qu’il fut un temps où l’Algérie disposait d’un bourgeon d’industrie dans divers domaines. Il faut donc voir la vérité en face et reconnaître que les décennies passées à travailler pour un essor de l’industrie mécanique et du tourisme n’ont abouti à presque rien du tout. Mais, il y a tout de même ces négociations difficiles et complexes qui devront nécessairement être menées avec des partenaires étrangers. Mais il faut bien admettre que la seule promulgation d’un code des investissement pourrait être pour l’économie nationale, le très attendu déclic que tout le monde attend en Algérie.

Un vrai complexe industriel diversifié et pérenne, à même de constituer une sorte de locomotive pour tout une flopée d’investissements étrangers dans l’ensemble des domaines porteurs, jetterait, à n’en pas douter, les bases d’une économie diversifiée et véritablement tournée vers l’export.

L’enjeu sera de renverser les tendances actuelles en matière de commerce extérieur. Il faut néanmoins dire que la seule confection d’un code d’investissement, fut-il, le meilleur au monde, ne réglera pas forcément tous les problèmes du pays. Il reste cependant qu’il aura certainement un effet d’entraînement susceptible de rapprocher sérieusement l’économie nationale de la rampe de lancement que tout un chacun en Algérie espère voir de visu. Le confortement de notre indépendance en dépend.

Par Nabil.G