<span style='text-decoration: underline;'>Réactualisation du sommier de consistance et perception des recettes fiscales</span>:<br><span style='color:red;'>Le combat des titans pour l’APC d’Aïn El Türck</span>

Parmi les missions les plus délicates qu’aura à accomplir durant ce mandat la nouvelle assemblée communale d’Aïn El Türck , c’est la réactualisation du sommier de consistance de la commune et le lancement de l’action de recouvrement des recettes fiscales, comme préconisé, voire ordonné par le wali d’Oran, M Said Sayoud.

Le wali avait en effet, instruit l’ensemble des maires à recenser les biens de chaque commune et accélérer le processus de perception des taxes et de revoir les cahiers des charges inhérents à la location des locaux commerciaux, les marchés etc… qui ont été concédés à des tierces personnes au prix symbolique et ce pour renflouer les caisses des communes. Sauf qu’à Aïn El Türck, la mission va relever de l’exploit. Ceci n’est pas dit pour décourager les nouveaux élus, mais plutôt afin qu’ils prennent conscience que le volet de la gestion des biens communaux productifs et non productifs, a toujours constitué un vrai défi tant il est parsemé d’embûches.

Les imbroglios et les surprises vont être nombreux dans ce dossier. Car, si théoriquement, un sommier de consistance s’enrichit d’année en année, celui de la commune d’Aïn El Türck, s’est au contraire appauvri et a été presque vidé de sa substance. Et pour cause! Durant des années, des biens et des équipements ont disparu de la nomenclature de l’APC, en étant, soit attribués à de tierces personnes ou tout bonnement détournés grâce à des stratagèmes mis en place. Pour l’anecdote, tous les maires qui se sont succédé à Aïn El Türck se sont presque tous brûlés le doigt en tentant de fouiner dans le sommier de consistance. Jamais, un dossier n’a été tenu aussi longtemps au secret que celui-ci .

Le mystère qui l’entoure à nos jours est plus énigmatique qu’une tombe de pharaon. Peut-être que cette année est la bonne pour dépoussiérer ce dossier rocambolesque, d’autant plus que l’administration locale se dit prête et disposée à apporter son aide et assistance à la nouvelle équipe communale, peu expérimentée en matière de gestion des affaires communales et particulièrement quand il s’agit de dossiers brûlants. Un avant-goût de ce que va être la bataille pour la restitution des biens communaux «sortis » du sommier de consistance a été ressenti, la semaine passée par le maire et son exécutif lors d’une sortie de terrain à Bouisseville pour la récupération d’un lot de terrain communal d’environ 02 hectares, anciennement un foyer communal, doté d’un terrain de boule, buvette, etc…, mais qui aurait été attribué en 1996, à un particulier. Il serait même question de l’existence d’un acte administratif sur ce bien communal. L’enquête en cours, n’a pas livré tous ses secrets, toutefois, il y a lieu de préciser que de nombreux biens et équipements ont connu des destinations inconnues. En fait, pour la facilitation du travail des services de l’APC, il faudra revenir aux anciens sommiers de consistance et ne pas s’en référer aux derniers documents, incomplets, voire falsifiés.

Quoiqu’il en soit, l’affaire dite du « foyer de Bouisseville », si elle venait à s’avérer authentique, elle ne serait que le bout du fil de toute une série de détournements de biens communaux, savamment orchestrée depuis des années dans la commune d’Aïn El Türck. Quant à la question des recettes fiscales et le prélèvement des taxes, il n’est pas étonnant que la commune d’Aïn El Türck, arrive en premier en matière de non perception.

Cette situation perdure depuis des lustres, pour des raisons qui demeurent, elles aussi mystérieuses, alors que la commune se plaint depuis la nuit des temps de la faiblesse de ses moyens financiers bien que le matelas fiscal disponible dépasse de loin le budget annuel de fonctionnement octroyé par l’Etat.

L’action de recouvrement des recettes fiscales s’assimile à un véritable combat de titans auquel se livrera la nouvelle équipe communale d’Aïn El Türck, car en face, la résistance sera des plus féroces.

Karim Bennacef