<span style='text-decoration: underline;'>Il lance un appel de détresse au chef de l’État</span>:<br><span style='color:red;'>Le comédien Hazim hospitalisé à Témouchent la veille de Ramadhan</span>

Le comédien Hazim Mohamed vient d’être hospitalisé en urgence au CHU d’Ain Témouchent pour le même problème cardiaque.

C’était la veille du mois sacré de Ramadan que Hazim a été admis dans cet hôpital à cause du stimulateur cardiaque qui s’est arrêté de fonctionner. L’acteur de la troupe Bila Houdoud qui a fait rire les Algériens durant la décennie noire dans les années 1990, semble aujourd’hui fatigué après avoir subi deux interventions chirurgicales au-dessous des épaules gauches et droites pour l’implantation de stimulateurs cardiaques qui ont mal fonctionné.

A ce propos, Hazim dira : « Je commence à me lasser car à chaque fois, on m’évacue vers un hôpital.

Une fois au CHU de Sidi Bel Abbés, puis vers ceux de Témouchent, Tlemcen, Alger et Oran. Je lance un appel de détresse à la ministre de la Culture et au président de la République afin que je puisse bénéficier d’une prise en charge et en finir avec ces piles qui s’arrêtent. »

Cet appel a été aussi partagé par sa femme et son ami le comédien Hammou qui était à son chevet avant hier. Hazim espère être entendu par les pouvoirs publics afin de rentrer le plutôt possible chez lui à Sidi Bel-Abbés.

