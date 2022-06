<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le comité d’organisation de la 19ème édition célèbre la Fête internationale de la musique</span>

Le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022 a célébré, dimanche soir, la Fête internationale de la musique, en organisant un concert artistique au Théâtre régional d’Oran, Abdelkader Alloula.

Le concert a été animé par des artistes locaux, avec à leur tête Houari Benchennat, Cheb Bilal et Chebba Zahouania, en présence du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, du Commissaire des jeux, Mohamed Aziz Derouaz, du wali d’Oran, Saïd Saayoud et de l’ancien président du Comité international des jeux Méditerranéens (CIJM), Amar Addadi. Oran est fin prête à abriter cette fête méditerranéenne, a fait savoir le Commissaire des Jeux. M. Derouaz a annoncé à cette occasion la réduction à 100 DA (au lieu de 500 DA) du billet d’accès au Complexe Sportif Olympique d’Oran pour assister à la cérémonie d’ouverture officielle de la 19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran, prévue samedi prochain, et ce sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, Ammar Addadi qui a quitté la présidence du Comité international des Jeux méditerranéens en octobre dernier, a évoqué la première édition de ces jeux abritée par l’Algérie en 1975, qui était «marquée par une très bonne organisation» malgré, a-t-il dit, «les appréhensions que nous éprouvions en raison du manque d’expérience sachant que c’était la première fois que notre pays accueillait un grand événement sportif quelques années après l’indépendance».

En évocation des gloires du sport algérien, l’ancien international du Handball algérien, Abdelhamid Boutchiche est monté sur le podium avec la médaille d’or qu’il a décrochée avec les Verts lors des Jeux méditerranéens de Lattaquié en 1987, un sacre remporté par l’équipe algérienne dirigée à l’époque par l’entraîneur Mohamed Aziz Derouaz. Les artistes ayant animé cette soirée ont enchanté le public avec des musiques et des chansons du terroir oranais, un avant-goût du volet artistique de ces jeux méditerranéens qui au-delà, des compétions, permettront aux jeunes des deux rives et des trois continents de se rencontrer et de célébrer l’événement pendant près de deux semaines à «El Bahia» (Oran), sirène de la Méditerranée.