<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Le Commandement de la Gendarmerie Nationale remporte la 49ème édition</span>

L’équipe du Commandement de la Gendarmerie Nationale a remporté la 49e édition de la Coupe d’Algérie de football militaire, en s’imposant devant l’équipe du Commandement des Forces Terrestres sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-0), mardi au stade du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun (Alger).

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire qui a présidé, la cérémonie de cette finale, a suivi le déroulement de cette rencontre, en présence de messieurs le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre de la Communication, ainsi que des cadres supérieurs de l’Armée Nationale Populaire et des invités, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les buts du Commandement de la Gendarmerie Nationale ont été inscrits par le Sergent-chef Abdelkrim Boularbak (18e, 43e), le Caporal-chef Abderrahim Hamdani (33e), alors que le Caporal contractuel Abdelkader Benyamina a réduit le score pour le Commandement des Forces Terrestres.

A la fin de la rencontre, le Général de Corps d’Armée a remis les médailles aux deux équipes et décerné la Coupe Militaire d’Algérie à l’équipe du Commandement de la Gendarmerie Nationale. En marge de cette finale, le Général de Corps d’Armée a honoré Mohamed Maouche, membre de la fondation des anciens joueurs de l’équipe du Front de Libération Nationale (FLN) de football, ainsi que Abderrahmane Mahdaoui, entraineur de l’équipe nationale militaire de football.

A l’issue de la finale le Général de Corps d’Armée a signé le livre d’or du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires de Ben Aknoun.